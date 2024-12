Invece delle scuse pubbliche, la Fifa ha inviato una lettera alla Federazione calcistica ucraina, che ha pubblicato una copia sul suo sito web. Nella lettera, la Fifa ha incolpato un "fornitore di servizi di terze parti esterno" e ha affermato che l'organismo di governo aveva preso "misure immediate" per affrontare la situazione una volta che il problema era stato notato.

È in corso una revisione per evitare che si ripeta. La lettera usa la parola "svista" ma non dice mai errore o sbaglio. Elkhan Mammadov, responsabile dell'associazione dei membri della Fifa, ha scritto la lettera e afferma "ci rammarichiamo sinceramente per qualsiasi preoccupazione possa aver causato", ma non si scusa espressamente.