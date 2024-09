Vincenzo Montella, ct della Turchia, nella conferenza stampa al termine del match di Nations League contro il Galles ha parlato delle condizioni fisiche di Hakan Calhanoglu, entrato in campo solamente al 64': "Hakan è entrato nell'ultima mezz'ora, e sicuramente si è vista la sua qualità. Non a caso è tra i 30 candidati al Pallone d'Oro : alza il livello di qualsiasi squadra. Già avevo deciso di farlo entrare. Se ha giocato più del previsto? L'ho fatto giocare più di quanto mi era stato consigliato, ma sono lì per prendere decisioni".

"La differenza l'abbiamo vista dopo il suo ingresso in campo. Fa queste cose non solo con la nostra nazionale, ma anche con l'Inter. Lo abbiamo visto nel secondo tempo. Ora troviamo l'Islanda, che è un avversario forte, e valuteremo tutti fino a lunedì. È rimasto fuori qualche giorno per un piccolo problema, lo valuteremo questo sabato. Sapevamo che non avrebbe potuto giocare novanta minuti e per questo non abbiamo corso dei rischi su di lui".