L'ex calciatore del Napoli Montervino, intervenuto su Tmw Radio, ha parlato dei tanti gol presi dall'Inter in questo avvio di stagione:

"Non credo sia più un problema difensivo, c'è meno cattiveria a centrocampo nella conquista del pallone. Mkhitaryan in questo inizio non è ancora quello visto lo scorso anno ad esempio. Ci sta poi che si pensi davanti più a fare gol che a fare la prima aggressione sugli avversari".