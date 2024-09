Inzaghi pensa a qualche cambio di formazione per la sfida di domenica in casa del Monza. Il difensore mancini potrebbe partire fuori

"Salvo cambiamenti last minute, nelle intenzioni di Inzaghi c’è quella di schierare Dimarco titolare a Monza e di cambiare soltanto una parte della catena mancina, con Carlos Augusto pronto a partire dal primo minuto nel terzetto di difesa per far riposare Bastoni. Nello specifico per Dimarco potrebbe trattarsi dell’inizio di un tour de force, alla luce delle delicate sfide che s’intravedono all’orizzonte contro Manchester City e Milan", precisa il Corriere dello Sport.