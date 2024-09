Monza-Inter, i precedenti: spettacolo garantito e tanti gol, il bilancio…

Il conto alla rovescia sta per terminare. Domenica 15 settembre alle ore 20:45 l'Inter tornerà in campo dopo la pausa delle nazionali per sfidare il Monza, nella gara valida per la 4ª giornata di Serie A. La gara tra nerazzurri e brianzoli offre diversi spunti e curiosità statistiche.

I PRECEDENTI

Sono 4 le sfide giocate tra Inter e Monza in Serie A per un bilancio di 2 vittorie nerazzurre, 1 pareggio e un successo per i biancorossi. L’Inter ha vinto le ultime due sfide contro i brianzoli in Serie A ed è imbattuta in Serie A all’U-Power Stadium contro il Monza. Nei due confronti tra le due squadre in questo stadio sono stati segnati complessivamente 10 gol (una media di cinque a incontro) e nessuna delle due formazioni è riuscita a tenere la porta inviolata.