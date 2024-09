Le quote della sfida valida per la 4ª giornata di campionato tra i brianzoli di Nesta e i nerazzurri di Inzaghi

L'Inter ha iniziato a correre. Il pari alla prima contro il Genoa sembra già lontanissimo, con i nerazzurri che occupano la prima posizione in classifica al pari di Juventus, Torino e Udinese. Inzaghi però non vuole fermarsi, e al rientro dalla sosta cerca altri tre punti nella “trasfertina” di Monza.

Un successo dei campioni d'Italia nella sfida di domenica (calcio d'inizio ore 20:45) prevale a 1,40 su Goldbet e Better, contro l'«1» alto a 7,35. Nel mezzo la quota del pari, fissata a 4,90. L'Over, esito verificatosi in due delle tre gare dell'Inter in questo campionato, prevale a 1,63, mentre un esito con meno di tre reti vale 2,15 la posta. Maggiore equilibrio invece tra goal, a 1,83, e No Goal a 1,87.