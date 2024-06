Intervenuto ai microfoni di TMW, Michel Morganella, ex calciatore, ha parlato così in vista di Svizzera-Italia di stasera: “Mi chiedono sempre per chi tifo perché ho il padre italiano e la mamma svizzera. Beh, sarei contento sia in un caso che nell’altro. La Svizzera ultimamente è cresciuta tanto, l’Italia invece la vedo un po’ timida e spenta. Ma in partita secca l’Italia è sempre l’Italia. Sarà una partita difficile per entrambe. Dimarco o Di Lorenzo? Mi piacciono tutti e due ma preferisco Dimarco perché osa, spinge di più”.