Una virata decisa, con la speranza di andare quanto prima in pole position rispetto alla concorrenza e chiudere per il primo colpo a zero della prossima estate. L'Inter rompe gli indugi e va dritta su Jonathan Tah del Bayer Leverkusen. Lo scrive Niccolò Ceccarini nel suo editoriale per TMW. Ecco i dettagli:

"L’Inter continua a insistere per un difensore da inserire in rosa per la prossima stagione. I nerazzurri dopo aver cercato anche Bijol dell’Udinese stanno virando sempre più in maniera decisa su Tah del Bayer Leverkusen. Il centrale ha già fatto sapere di non voler rinnovare il proprio contratto con il club tedesco e per questo visto che a giugno si svincolerà rappresenta un’ottima occasione. L’Inter ha già sondato più volte il terreno. Il giocatore è consapevole di questa ipotesi e sta facendo le sue valutazioni".