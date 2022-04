Motta: “Soddisfatto della prestazione. Inter squadra forte. Nzola? Preferisco…”

Le dichiarazioni del tecnico dello Spezia al termine della gara persa con l'Inter

Al termine della gara persa con l'Inter, Thiago Motta ha commentato la sconfitta ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni del tecnico dello Spezia: "Dall'inizio di credevo, l'idea era tenere la squadra più alta possibile anche se non è facile perché davanti ai una squadra che ha qualità, fisicità e in questo momento sta giocando molto bene. Sul 2-1 con l'energia sono momenti in cui la partita è quasi finita e i giocatori danno il massimo, ma non è stato possibile. Poi l'Inter è forte anche in contropiede, ma sono contento della prestazione. In certi momenti abbiamo fatto molto bene, alla fine dobbiamo essere soddisfatti non per il risultato ma per la partita fatta contro una squadra che si giocherà fino alla fine lo scudetto".