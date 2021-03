Nainggolan: “Sempre segnato almeno un gol a stagione, mi stavo preoccupando”

Il centrocampista ha segnato una rete all'ultimo minuto contro la Sampdoria e ha regalato il pari alla sua squadra

Mi stavo preoccupando per il gol che non arrivava, perché le partite stanno diminuendo ma un gol all'anno l'ho fatto finora in tutta la mia carriera. Ero tranquillo e sereno. L'importante è fare i punti in questo periodo perché ne stiamo facendo pochi. Fisicamente ora stiamo bene e c'è fiducia. Stiamo facendo bene per arrivare alla salvezza.