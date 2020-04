Nainggolan non si tira indietro: in campo con i volontari della Caritas in Sardegna

Cosa ci fa il Ninja, con guanti e mascherina, insieme ai volontari della Caritas Diocesana a Cagliari? Radja Nainggolan ha risposto senza esitare alla richiesta di aiuto dell’associazione. “Ce la dai una mano per aiutare le famiglie che hanno bisogno?”. Il giocatore del Cagliari ha dato immediata risposta affermativa ed eccolo lì insieme ai volontari all’interno della Fiera di Cagliari impegnati a distribuire a domicilio viveri e alimenti per chi in questo momento non ha da mangiare. Il mondo del calcio è fermo ma Radja non si tira indietro e fa la sua parte. Sia lui che la moglie Claudia sono sempre in prima fila quando si tratta di iniziative di solidarietà.

(Sardegna Live)