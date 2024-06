Antonio Conte è pronto per iniziare la sua avventura sulla panchina del Napoli. L'ex tecnico dell'Inter si è presentato ai suoi nuovi tifosi con alcune parole rilasciate al canale YouTube del club partenopeo: "Se mi dicono Napoli mi vengono in mente tante cose: una delle città più belle al mondo, il popolo ha una passione incredibile. So che sarà una grandissima esperienza calcistica e di vita, ho molto entusiasmo di viverla. Avendo l'opportunità di fare questo mestiere, che sia il calciatore o l'allenatore, penso che vivere un'esperienza a Napoli sia qualcosa di unico e, se si ha il privilegio di poterla fare, vada assolutamente fatta".

"Lo stadio Maradona mi evoca bellissimi ricordi, come un Napoli-Lecce in cui ho avuto il privilegio di marcare Diego. Perdemmo 3-2 per un gol di Carnevale, ma lo ricordo per la mia prima rete in Serie A che segnai proprio a Fuorigrotta. Fu per me una grandissima soddisfazione. Ai tifosi e a tutto l'ambiente napoletano dico solo una cosa: amma faticà!".