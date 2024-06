È sempre più Contemania a Napoli dove è partita la corsa al murales per raffigurare la nuova guida tecnica scelta da Aurelio de Laurentiis per riscattare l'annata no appena trascorsa. Ad aggiudicarsi la palma del primo ritratto dedicato al mister salentino è il writer vesuviano Luciano Ranieri. Cinque metri per quattro le dimensioni dell'opera commissionata a Ranieri da un imprenditore di comprovata fede azzurra non appena si è diffusa in città la certezza dell'ingaggio del mister ex Juve e Chelsea.