Napoli-Juve, lite Spalletti-Allegri: “Una volta che vinco, mi viene a fare la morale…”

La ricostruzione e le parole dell'allenatore del Napoli dopo lo scontro verbale tra Luciano Spalletti e Massimiliano Allegri

Successivamente Spalletti va in sala stampa e commenta l'accaduto: "Maremma impestata. Faccio casino con l’arbitro io? È una cosa che non si può sopportare... Non me l’aspettavo, sono andato a rincorrerlo all’inizio e alla fine per salutarlo, lui è andato via. In campo ci sono state frizioni? No, è falso. E poi io ho sempre perso, una volta che vinco mi viene a fare la morale".