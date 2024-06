Per la prima volta, come neppure con Benitez ed Ancelotti, ha deciso di consegnare a piene mani la società - e non solo la squadra - nelle mani di un allenatore

Antonio Conte, ufficiale da poco al Napoli, sta già ponendo la sua forte impronta all'interno del club azzurro. Lo scrive stamattina Il Mattino, che racconta anche un retroscena: "«È ossessionato dalla vittoria». De Laurentiis sospira e ripete ai suoi fedelissimi quello che pensa di Conte: ne è rimasto estasiato. Ma non sorpreso. Per la prima volta, come neppure con Benitez ed Ancelotti, ha deciso di consegnare a piene mani la società - e non solo la squadra - nelle mani di un allenatore. Un metodo semplice: lui contro tutti. O se volete: tutti contro di lui. Farà conferenze stampa a più non posso, scordatevi i lunghi silenzi tra una gara e un'altra (costati al club pure una bella multa da 160mila euro): sono passate meno di due settimane ma già si intravede un'identificazione marcata tra il Napoli e il proprio allenatore".