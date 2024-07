Secondo Il Mattino, la dirigenza partenopea incontrerà a breve quella del Chelsea per provare a trovare un accordo: "Novità sul fronte Lukaku: domani è in programma un vertice tra Chelsea e il Napoli, complice Pastorello, il potente agente del belga, per comprendere come colmare la distanza tra la domanda (45 milioni) e l'offerta (27 milioni). Ecco, il Napoli pensa di poter alzare la proposta e si attende che da Londra arrivi un gesto distensivo, in modo da chiudere alla svelta questa operazione. Mentre Lukaku ha già una intesa importante per il club azzurro. Anche qui: il Chelsea lo ha convocato per il 27 luglio e Lukaku quel giorno sogna di essere a Castel di Sangro. Ma l'intreccio è complicato: Lukaku arriverà (metteteci pure la mano sul fuoco) solo quando Osimhen se ne andrà (ed è solo questione di tempo)".