Nations League, Italia a bassa quota: contro Israele: i bookie puntano su…

Le quote della sfida valida per il quarto turno di Nations League tra gli Azzurri e Israele, che si giocherà a Udine

Addolcire l’amaro in bocca, trasformare i rimpianti in motivazioni e mantenere la vetta del girone. L’Italia, dopo il 2-2 contro il Belgio, affronterà Israele lunedì sera a Udine, nella quarta giornata del girone di Nations League.

La Francia ha accorciato a -1, ma gli esperti di William Hill e Sisal credono che gli azzurri possano conservare il primo posto: la vittoria di Spalletti, infatti, viaggia a bassa quota tra 1,18 e 1,19, con il segno «2» offerto a 15 su 888sport e il pareggio in lavagna a 6,50. Tutti Over nelle prime tre uscite in Nations League degli azzurri, ipotesi in vantaggio nelle quote anche per la sfida di lunedì a 1,52 contro il 2,40 dell’Under.