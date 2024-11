Al contrario, Denzel Dumfries - autore di un gol e un assist contro i magiari - è rimasto in panchina per tutta la durata del match. In Albania, invece, Kristjan Asllani ha giocato tutta la partita contro l'Ucraina. Il centrocampista dell'Inter, titolare fisso nella Nazionale albanese, ha disputato una prestazione solida e determinata a centrocampo, nell'1-1 di giornata. Simone Inzaghi al suo rientro dovrà scegliere se mandarlo in campo a Verona per non rischiare Calhanoglu, rimasto per infortunio fuori dai convocati di Montenegro-Turchia ma comunque sugli spalti per incitare i suoi compagni di nazionale.