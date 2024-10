Nesta: “Maldini? Deve rimanere su questo livello. Dopo l’Italia…”

Le considerazioni dell'allenatore del Monza sul talento che si sta mettendo in mostra in questa stagione in Brianza

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Verona-Monza, Alessandro Nesta ha parlato anche di Daniel Maldini, accostato all'Inter negli ultimi giorni e fresco di esordio in nazionale. Queste le parole dell'allenatore dei brianzoli:

"Daniel Maldini dopo l'esordio con l'Italia l'ho trovato contento. Ma per dire che è da nazionale per me deve fare almeno 15 partite. Adesso deve essere bravo a rimanere su questo livello. L'importanza dei singoli? Ogni giocatore ha le proprie qualità e i propri difetti. Personalmente ho avuto la fortuna di giocare con grandi giocatori. Si può migliorare in tutto, ma ognuno deve accettare i propri limiti e essere orgoglioso dei propri pregi".