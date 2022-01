Newcastle, Pif si mette in moto: offerta ufficiale per Trippier. Simeone: “Decide lui”

I Magpies, riferisce Sky Sports Uk, hanno presentato un'offerta ufficiale all'Atletico Madrid per Kieran Trippier

La ricca proprietà saudita del Newcastle cerca il primo colpo. I Magpies, riferisce Sky Sports Uk, hanno presentato un'offerta ufficiale all'Atletico Madrid per Kieran Trippier. Una conferma è arrivata dal tecnico dei colchoneros, Diego Simeone: "Adesso tocca a lui decidere se vuole andare via oppure no, ci muoveremo in base alla sua decisione". Il 31enne Trippier, all'Atletico dal 2019 dopo 4 stagioni al Tottenham, potrebbe ritrovare al Newcastle Eddie Howe, che lo ha già allenato ai tempi del Burnley.