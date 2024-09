"Dall'inchiesta sulle curve di Milan e Inter emerge un quadro preoccupante, che non riguarda solo Milano, denunciato già sette anni fa dalla commissione parlamentare antimafia, che aveva trovato stesse dinamiche anche in altre città: Torino, Napoli, Catania, Roma, un po' dappertutto sono emerse queste dinamiche".

Così all'Adnkronos Antonio Nicaso, docente e saggista esperto di 'ndrangheta e criminalità organizzata, autore con Nicola Gratteri di molti saggi sul tema. Dagli arresti avvenuti fra gli ultrà, per Nicaso "viene fuori la necessità di una visione più ampia e di intervenire per porre fine a questa extra-territorialità delle curve che ormai sembrano essere permeabili alle infiltrazioni mafiose, oltre a tenere in ostaggio le squadre di club con estorsioni sulla vendita dei biglietti, sulle tasse per i parcheggi, sulla vendita di merchandising e bibite. Fino ad arrivare - prosegue - agli scontri che hanno caratterizzato la tifoseria interista. È un mondo che richiede interventi concreti per restituire il calcio a chi lo ama davvero, smettendo di trattare con gente che pensa di interpretare la passione di milioni di persone che amano il calcio".