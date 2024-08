Intervistato da TMW, Carlo Nicolini, dirigente dello Shakhtar Donetsk, ha fatto la sua griglia in merito al campionato di Serie A, al via fra poco più di due settimane:

Che ne pensa della lotta Scudetto per il prossimo anno? La Juve sta colmando il gap con l'Inter?

"Secondo me sta puntando sulle cose giuste per rinforzarsi e colmare il gap, sì. Si è mossa bene e con i tempi giusti sul mercato. Ha lasciato andare quelli che non avevano più moltissimo da dare, quindi parte con un ciclo nuovo, con le idee chiare. Ovvio poi che la compattezza dell'Inter, abile nell'aver mantenuto tutti i pezzi dorati, farà si che i nerazzurri saranno nuovamente favoriti. Però poi vedo la Juventus lottare e le altre distaccate. Il Napoli ha Conte e con un mercato abbastanza interessante può ridurre il gap, anche se ridurre 41 punti non è semplicissimo. Non dimentico l'Atalanta al secondo scalino insieme agli Azzurri, con Roma e Milan come outsider e magari una fra Lazio, Bologna e Fiorentina".