L’esterno del Salisburgo che ha affrontato i nerazzurri in Champions League si trasferisce in Spagna per iniziare la sua nuova avventura

Lo avevano accostato anche all’Inter, ma Luka Susic è pronto a salpare verso un altro Paese. L’esterno del Salisburgo, con contratto in scadenza nel 2025, non arriverà in Serie A. Fabrizio Romano, infatti, attraverso il suo profilo X ha dato ormai per fatto l’accordo tra il giocatore e la Real Sociedad.

“La Real Sociedad ha raggiunto un accordo per ingaggiare Luka Sucić dal RB Salisburgo”, si legge. Romano ha poi aggiunto: “Un nome in più per la Real Sociedad che dovrebbe vendere Merino all’Arsenal”.