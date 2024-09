No Uefa a San Siro, la Figc lavora per la Champions 2027 all’Olimpico

La Figc lavorerà alla candidatura di Roma con lo stadio Olimpico per la finale di Champions League del 2027 dopo che l'Esecutivo Uefa ha escluso San Siro come sede dell'evento per mancanza di garanzie.

E' quanto apprende LaPresse. C'è tempo fino a maggio-giugno del 2025 per presentare una nuova candidatura italiana e non è scontato che ci sia soltanto l'impianto della Capitale tra gli stadi candidati. Da parte di Sport e Salute, gestore dell'Olimpico, è stata già data disponibilità, forte anche del know how dopo aver già ospitato la finale di Champions del 2009 e la fase a gironi dell'Europeo itinerante del 2021.