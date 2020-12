Nocerino: “Inter e Juve le più attrezzate per lo scudetto. Sono loro le favorite”

Intervenuto ai microfoni di Juvenews, Antonio Nocerino si è espresso sulla lotta scudetto. Questo il pensiero sulle favorite al tricolore quest’anno dell’ex centrocampista: “Io credo che Juve e Inter restano sempre le favorite. Sono le squadre più attrezzate a livello collettivo e non penso che l’obiettivo del Milan sia lo scudetto. A me piace tantissimo il Napoli che, quest’anno sta giocando benissimo e ha creato una grande squadra. Anche la Roma ha una buona squadra però ripeto, per la rosa vedo Juve e Inter perche ce l’hanno come obiettivo”.