Nolan: “L’Inter fu sicuramente la decisione giusta per me. Ho imparato molto”

Dopo Italia, Spagna e Inghilterra, Ryan Nolan è approdato in Scozia: l'ex difensore della Primavera dell'Inter in questa stagione giocherà con il Raith Rovers, formazione di seconda divisione. L'irlandese, classe '99, in un'intervista concessa al Sun ha ricordato la sua esperienza in nerazzurro: "Andare all'Inter è stata sicuramente la decisione giusta per me. Ho imparato molto. È stata una bella esperienza e non molti ragazzi possono dire di aver giocato nell'Inter. Avevo appena compiuto 16 anni ed era dura andare senza famiglia o amici, penso di aver visto i miei genitori tre o quattro volte quell'anno. Devi crescere in fretta, affondare o nuotare. Mi ero già trasferito in un altro Paese prima, ma era completamente diverso perché quella volta ero con la mia famiglia, mentre a Milano ero da solo e avevo la pressione di andare in un grande club, ma non me ne pento. Puoi avere nostalgia di casa, ma devi affrontarla".