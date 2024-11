Nosotti: “Dal Milan ci si aspettava di più, fischi giusti. La Juve quest’anno…”

"I fischi sono giusti per lo spettacolo globale, la Juve è cresciuta negli XG rispetto all'anno scorso, ieri ha corso tanto e aveva delle assenze ma dal Milan ci si aspettava di più, dopo che aveva fatto bene in Champions, è la squadra più brava in transizione partendo dalla costruzione dal basso"

"Sarà stata anche la disposizione della Juve o il Milan che ha tante anime ma non ne ha nessuna forse, questo Milan sembra non aver né capo né coda seppur abbia opportunità. Il Milan non sa gestire, ha transizioni importanti ma a volte manca di velocità, è sottoritmo, ha fatto il gioco della Juve, il possesso palla della Juve non è conservativa ma necessaria per una nuova interpretazione del dominio del campo, a volte stufa, il possesso palla sembra sterile però è il suo modo di comandare"