Il software utilizzato per il sorteggio imporrà alcune regole chiave: nessun club affronterà un avversario della stessa nazione, salvo situazioni eccezionali; inoltre, ogni squadra potrà sfidare al massimo due squadre della stessa nazione.

PROCESSO DI ESTRAZIONE

Il sorteggio prevede l'estrazione manuale delle squadre da quattro urne, classificate secondo il ranking UEFA. Il software deciderà poi gli avversari di ciascuna squadra e stabilirà quali partite saranno giocate in casa e quali in trasferta, per un totale di otto incontri.