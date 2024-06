Con l'Assemblea di oggi la nuova proprietà entrerà nel vivo della gestione del club con le prime scelte operative. Rinnovi in dirittura d'arrivo, ma non solo: via alle prime operazioni di mercato e al tema stadio.

"Gli amministratori delegati Marotta e Antonello sono i garanti della continuità nella gestione del club. Anzitutto, in ambito sportivo, dove si attende l’ufficialità di tre rinnovi cruciali. Il primo sarà quello di Simone Inzaghi, in procinto di prolungare il contratto da allenatore fino al 2027 per 6,5 milioni a stagione. Poi toccherà a Lautaro Martinez, che firmerà per 9 milioni più bonus fino al 2029, e a Nicolò Barella, per cui è pronto un assegno da 6,5 milioni più premi", sottolinea il Corriere della Sera.