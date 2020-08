Nella giornata di ieri è rimbalzata l’indiscrezione di un’offerta del Basaksehir per Dalbert . Come riporta il Corriere dello Sport, dall’Inter, però, smentiscono che qualcosa sia arrivato in viale della Liberazione. “Ad ogni modo, i termini sarebbero quelli del prestito con diritto di riscatto, ma ingaggio aumentato per il brasiliano“.