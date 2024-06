"Nagatomo? Quando Yuto si trasferì all’Inter per noi era già una star. Prima l’Inter in Giappone era meno popolare rispetto alle rivali. Da quando però Yuto venne acquistato dal club nerazzurro, ci fu un vero e proprio boom. Le assicuro che tutti i miei connazionali iniziarono a guardare con passione le sorti della squadra in Serie A e in Europa, con l’Inter che ben presto diventò la squadra italiana più seguita in tutto il Giappone. La tournée della scorsa estate in Giappone? Finalmente! So che è andata benissimo".