In campo per le gare di Nations League i due interisti con le loro rispettive Nazionali. Nella prossima gara affronteranno Germania e Georgia

Vittoria per 5-2 dell'Olanda contro la Bosnia nella prima partita di Nations League. In campo l'esterno dell'Inter, Denzel Dumfries, per 66 minuti nella gara in cui sono andati a segno Ronald Koeman. Zirkzee, Reijnders, Gakpo, Weghorst e Simons. Prossima sfida per il calciatore nerazzurro e gli Orange, quella contro la Germania di martedì prossimo all'Amsterdam Arena.