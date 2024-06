"In nazionale però entrambi rivestono un ruolo chiave. Anzi, forse “pesa” di più Arnautovic per l’Austria rispetto a De Vrij per l’Olanda. Marko indossa la maglia della nazionale da quasi 16 anni, ha 114 presenze e 37 gol, è il capitano ed è al terzo Europeo. Con la Polonia si è preso la responsabilità di calciare il rigore del 3-1, quello che ha rimesso la sua formazione in corsa per la qualificazione agli ottavi e oggi sarà titolare, come contro i polacchi (con la Francia era partito dalla panchina). De Vrij di presenze con l’Olanda ne ha poco più della metà di Marko (66) perché ha perso in pratica due anni, dal 2015 al 2017, a causa degli infortuni e spesso è stato in panchina per scelta tecnica. A questo Europeo, il secondo in carriera, però, è stato titolare con Polonia e Francia: lui in campo e De Ligt in panchina", aggiunge Gazzetta.