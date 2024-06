Poker dell'Olanda che, in amichevole, stende il Canada dilagando nella ripresa: Buchanan in campo per quasi un'ora

L'Olanda di Koeman vince 4-0 in amichevole contro il Canada, prima amichevole degli Orange in vista degli Europei. A segno Depay al 50' che sblocca il punteggio prima del raddoppio al 57' di Frimpong. Ci pensa poi Weghorst al 63' a firmare il tris, prima del 4-0 finale di Van Dijk all'83'.

Per quel che concerne l'Inter, Tajon Buchanan ha giocato dall'inizio, rimanendo in campo fino al 56' (punteggio parziale di 1-0) mentre De Vrij è subentrato a De Ligt al 71'. Dumfries, invece, è rimasto in panchina per tutta la partita.