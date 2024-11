Tra le pagine dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Gian Battista Olivero, giornalista, ha parlato così del prossimo impegno europeo dell'Inter: "Non c’è più tempo per rimediare agli errori. La prima fase della nuova Champions entra nel vivo con la quinta giornata, dopo la quale la classifica sarà probabilmente più sgranata. La nostra squadra più forte e ambiziosa è l’Inter, quinta per differenza reti, ma a pari punti con Sporting (secondo), Monaco e Brest. La sfida casalinga con il Lipsia potrebbe dare una spinta a Inzaghi verso gli ottavi. I tedeschi in coppa hanno sempre perso. Per loro, però, la trasferta a San Siro è l’ultima occasione per provare ad avvicinarsi al 24° posto, attualmente distante 5 punti.