Onana la combina grossa. Daily Mail: “Era il migliore. Inspiegabile che…”

Il Manchester United del nuovo tecnico Amorim cade in casa contro il Nottingham Forest. Sconfitta pesante per i Red Devils, che vedono allontanarsi la zona Champions. Protagonista in negativo Andre Onana. Il portiere dell'Inter subisce gol evitabili e soprattutto commette una papera su un innocuo tiro dal limite dell'area.

Il voto del Daily Mail (4) è una sentenza: "Finora è stato il miglior giocatore del Manchester United in questa stagione, ma in questa partita ha ricordato l’Onana della scorsa stagione, commettendo un errore clamoroso sul gol di Morgan Gibbs-White. La palla gli è stata calciata direttamente addosso e, in modo inspiegabile, è finita in rete."