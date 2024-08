In un'intervista a The Athletic, André Onana ha raccontato le critiche incessanti ricevute durante la sua prima stagione travagliata al Manchester United

"Essendo un giocatore del Manchester United, quando non vinci, è giusto ricevere critiche perché alla fine della giornata, fa parte del lavoro. Siamo qui per questo. Io sono arrivato qui come il miglior portiere del mondo, è normale che siano stati duri con me perché si aspettano molto da me ma allo stesso tempo mi è arrivato anche tanto amore".