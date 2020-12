Ordine: “Inter, Conte attende notizie dal mercato: il vice Lukaku come il vaccino anti-Covid”

Il mercato di gennaio rappresenta per le big di Serie A uno snodo cruciale per il prosieguo della stagione. L’Inter punta a rinforzarsi, ma è costretta a fare i conti con le mille difficoltà del caso. Franco Ordine, nel suo pezzo per Il Giornale, ha scritto: “Conte è in attesa di qualche notizia dal fronte mercato. Perché ha dato via libera alla dieta dimagrante della rosa ma è pronto a reclamare qualche arrivo funzionale alla stagione, specie in attacco per un vice Lukaku che di questi tempi è come cercare una dose di vaccino anti-covid”.