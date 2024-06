"Ieri era una partita difficile, contro una squadra tosta, che ha esperienza, non era una partita semplice", dice Orlando

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Orlando, ex calciatore e opinionista, ha parlato così dell'Italia:

"Ha fatto un capolavoro Zaccagni, a 5 secondi dalla fine devi essere anche lucido, freddo, nel mettere la palla all'angolino. L'ha presa nel modo migliore. Però quello che ha fatto Calafiori è incredibile, il difensore nove volte su dieci la butta nel mezzo sperando nella carambola, invece lui ha saltato l'uomo e messo la palla in scivolata".

Contro la Svizzera

"C'è bisogno di Chiesa e Zaccagni sulle fasce, giocatori che fanno degli strappi. Ieri era una partita difficile, contro una squadra tosta, che ha esperienza, non era una partita semplice e sono rimasti in partita fino alla fine. E meritano comunque i complimenti. E' una Nazionale di buon livello e stiamo facendo quello che dovevamo fare, in un girone difficile. E abbiamo avuto anche fortuna".