Buone notizie per Simone Inzaghi, come sottolinea La Gazzetta dello Sport: "Le buone notizie arrivano dal centrocampo. barella ha messo in mostra un paio di numeri d'alta scuola, ma soprattutto si è ben destreggiato da regista. Di Mkhitaryan s'è già scritto, Zielinski è cresciuto rispetto all'uscita di Cesena e - particolare da non sottovalutare - ha preso in carico tutti i piazzati fin quando è rimasto in campo, Frattesi è il solito attaccante aggiunto difficile da contrastare. L'oro di Simone è lì in mezzo".