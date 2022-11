Orsi: “Mourinho? Ora si parlerà del colpevole e non del fatto che la Roma…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Nando Orsi, ex calciatore, ha parlato così della Roma e delle dichiarazioni rilasciate ieri da Jose Mourinho: "Ancora una volta si nascondono i difetti di Mourinho. Ora si parlerà per una settimana del giocatore colpevole e non del fatto che la Roma gioca male e segna poco. La squadra mi ha deluso, pensavo che poteva combattere per il quarto posto, e invece...".