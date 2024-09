Cresciuto nel settore giovanile dell'Inter, Enoch Owusu ha scelto di iniziare il proprio percorso tra i professionisti in Serie C: l'attaccante classe 2005 si è trasferito negli ultimi giorni di mercato in prestito al Novara.

Per Owusu, campione d'Italia con la Primavera nerazzurra nel 2022, è arrivato il momento dei saluti: "È arrivato anche per me il tempo di salutare e ringraziare tutta la famiglia nerazzurra che ha condiviso insieme a me questo bellissimo percorso. Da quando avevo 6 anni ho vestito questa maglia con passione e voglia di ottenere sempre il massimo. Vittorie e sconfitte, gioie e delusioni, porterò per sempre con me ogni singolo momento e le tante persone, compagni e staff, che ho conosciuto e che mi hanno permesso di diventare la persona che sono oggi. Grazie Inter, a presto!".