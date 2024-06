Pablo Marì, difensore spagnolo del Monza, in un'intervista concessa ad AS ha parlato della Nazionale italiana, elogiando i calciatori dell'Inter: "L'Italia è una delle candidate a vincere l'Europeo. Per loro è stato un duro colpo non giocare la Coppa del Mondo e per questo sono ancora un po' più cauti, ed è il motivo per cui non si vedono come favoriti. Ma hanno un ottimo livello, forse quello del 2021 dove poi hanno vinto. Barella? Il primo anno che giocai contro Nicolò era già molto bravo. Ma aveva quel margine di crescita e in questa stagione all'Inter è stato uno dei migliori del campionato. Se è al livello del Manchester City o del Real Madrid? Ragazzi, sono i club più grandi del mondo, ma anche l'Inter è importantissima, due anni fa è arrivata in finale di Champions League e quest'anno non ha avuto rivali in Serie A. Barella è uno dei migliori centrocampisti al mondo".