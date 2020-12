Paganin: “Eriksen? A sprazzi ho visto un giocatore capace di fare cose importanti, ma…”

Intervenuto a Tutti Convocati, l’ex difensore dell’Inter Massimo Paganin ha parlato della prestazione di Eriksen schierato titolare nella partita di oggi di Cagliari:

“Eriksen a me non è dispiaciuto, anche considerando che ha fatto la mezz’ala e che negli ultimi mesi ha giocato pochissimo. A sprazzi ho visto un giocatore capace di fare cose importanti, poi che sia adatto o meno al progetto dell’Inter lo deve dire Conte. Due punte e trequartiste fin dall’inizio? Secondo me si, ma solamente con D’Ambrosio e Darmian. Con difesa a 4 e centrocampo a 3 poi Conte può permettersi di fare tante scelte coi giocatori che ha”.