Paganin: “È questo il messaggio di Conte. Le grandi squadre chiudono le partite, l’Inter…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Antonio Paganin analizza così la sconfitta dell’Inter contro il Bologna: “Aveva già faticato con il Sassuolo e ieri ha lasciato palesare le lacune mentali in un campionato difficile come quello italiano. Se vuoi vincere lo scudetto devi avere continuità, questo è stato il messaggio di Conte, il quale vorrebbe arrivare a fine stagione con un titolo. Adesso la squadra è in una sorta di limbo dove è difficile che trovi le motivazioni. Le grandi squadre chiudono le partite, invece l’Inter pare abbia paura a voler portare a casa il risultato pieno. Non può permettersi di cedere punti in questo modo, sembra che il lockdown abbia giovato a Juve e Atalanta ma non all’Inter. Hakimi? Una grandissima e piacevole sorpresa per il mondo nerazzurro, ma un giocatore così non basta perché i nuovi arrivi dopo un po’ tendono ad appiattarsi e bisogna quindi capire il problema“.

(Radio Sportiva)