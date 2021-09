Paganin: “Inter? I difetti stanno venendo fuori. Sta sparendo quanto costruito da Conte”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Antonio Paganin ha commentato così la prestazione dell'Inter a Kiev contro lo Shakhtar

Che succede all'Inter in Champions?

"Manca il profilo internazionale. A livello europeo, squadre che giocano 3-5-2 hanno sempre fatto fatica a vincere. Qualche avvisaglia c'era già stata però. Non è più l'Inter dell'anno scorso, la costruzione dal basso è molto più blanda, le linee verso le punte sono sparite. La Fiorentina aveva già messo a nudo le prime problematiche. Sta sparendo tutto quello che aveva costruito Conte. E' stata in balìa del palleggio dello Shakhtar, cosa che non vedevo da tempo".