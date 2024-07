Le parole del giornalista a TMW Radio: "Per Conte sarebbe più difficile rimotivare uno come Osimhen che Lukaku"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Paolo Paganini, giornalista, ha parlato così del futuro di Romelu Lukaku: "Quando un giocatore ha un feeling molto stretto con un allenatore, certi meccanismi diventano automatici. Lukaku sa bene quanto è stimato da Conte, di sicuro ha voglia di rimettersi in mostra con un allenatore che lo stima dopo un'annata non esaltante alla Roma. Per Conte sarebbe più difficile rimotivare uno come Osimhen che Lukaku".