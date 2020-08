Inter-Shakhtar, pagelle CorSport: Lautaro, serata storica. Conte da 8: “La squadra è…”

La partita perfetta. L’Inter rifila 5 gol allo Shakhtar Donetsk e vola in finale di Europa League grazie alle doppiette di Lautaro Martinez e Lukaku oltre alla rete, del momentaneo 2-0, di D’Ambrosio. Per il Corriere dello Sport, il migliore in campo è Lautaro che riceve 8.5: “Doppietta e assist per la rete di Lukaku. E’ una serata storica per l’argentino che alla prima palla buona va subito a segno. C’è tutto il suo calcio in quella rete: incenerisce Kryvtsov sullo spunto attaccando col movimento perfetto lo spazio che lo separa dall’impatto con la palla di Barella. Raddoppia con un destro a fil di palo. Quanto all’assist è davvero un regalo per il suo compagno Lukaku”, il commento del quotidian.

Voti alti anche per Lukaku (8), Barella (7,5), Brozovic (7), De Vrij (7), Godin (7) e D’Ambrosio (7). Il peggiore, comunque sufficiente, è Young (6) mentre Conte è da 8: “Dominio totale sul piano tattico, fisico e atletico. L’Inter è in una condizione esplosiva”.