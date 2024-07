Flop Italia, pagelle Gazzetta: “Bastoni da 6, bocciati gli altri 4 interisti”

Voto 5 invece per Barella: "La rete alla prima contro l'Albania, nonostante il recupero dopo il problema muscolare appena risolto, ha fatto pensare a un grande Europeo e invece è andato in calando. Fino al match di ieri quando, condizionato dalla botta alla coscia subita da Freuler, ha giocato con il dolore fino alla sostituzione". 4,5 per Darmian, Dimarco e Frattesi: "Malissimo contro la Svizzera quando Ndoye lo manda in tilt. In precedenza lotta, ma è lontano dai suoi standard interisti anche perché ormai è un braccetto nella difesa a tre e non un terzino o un quinto", il giudizio su Darmian. "Prima partita shock con l'errore sul fallo laterale dopo una manciata di secondi, poi si è ripreso, ma non ha mai brillato. Condizionato da un ematoma a un polpaccio dopo la gara con la Spagna, contro la Croazia scende in campo ma non è lui. Spettatore in panchina nell'ottavo di finale", quello invece su Dimarco. "Inizio di Europeo da protagonista contro l'Albania, ma è un fuoco di paglia. Contro la Spagna da invisibile, poi in panchina contro la Spagna e autore del fallo di mano da rigore con la Croazia. Con la Svizzera dentro quando la frittata è fatta. Non il Frattesi in versione incursore e goleador visto all'Inter", infine quello su Frattesi.