Cagliari-Inter, pagelle TS: Lautaro imprendibile, Perisic primo della classe

Le pagelle di Tuttosport: il migliore in campo è Lautaro, e non solo per la doppietta. Nessuna insufficienza

Fabio Alampi

L'Inter porta a termine il suo compito: vince a Cagliari e rimanda all'ultima giornata la questione scudetto. Per Tuttosport il migliore in campo è Lautaro Martinez: "Ogni qual volta si accende, sembra possa accadere qualcosa anche perché è imprendibile per la difesa del Cagliari: nel primo tempo centra un palo, costringe Cragno a due parate miracolose e viene murato da Ceppitelli in un salvataggio altrettanto miracoloso. A inizio ripresa trova il meritatissimo gol. E nel finale - dopo una splendida sforbiciata - arriva pure la doppietta". Bene, ancora una volta, Perisic: "Altra notte da primo della classe. Oltre all’assist rompighiaccio per Darmian, fa tante altre buone cose, sfiorando più volte il gol e confermando di attraversare un momento straripante di forma".

Handanovic 6; Skriniar 6; de Vrij 6; Bastoni 6 (dal 25' st D'Ambrosio 6); Darmian 7 (dal 13' st Dumfries 6,5); Barella 6,5 (dal 13' st Gagliardini 6,5); Brozovic 6,5; Calhanoglu 6,5; Perisic 7; Dzeko 6 (dal 25' st Correa 6); Lautaro 8 (dal 41' st Sanchez sv); Inzaghi 7.